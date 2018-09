Beaufort (SID) - Zwei Tage nach der bewegenden Trauerfeier für den früheren Box-Weltmeister Joe Frazier in Philadelphia haben auch Freunde und Verwandte Abschied von "Smokin' Joe" genommen. Mehr als 250 Menschen kamen am Mittwoch, um der Box-Legende in einem Gottesdienst nahe seiner Heimatstadt Beaufort die letzte Ehre zu erweisen. Seine Tochter Jacqui Frazier-Lyde sang mit Scott Gibbs ein Duett für ihren am 7. November verstorbenen Vater.

Frazier verbrachte die ersten 15 Jahre seines Lebens mit seinen Eltern auf einer Farm im US-Bundesstaat South Carolina, 1959 zog es den späteren Weltmeister in den Norden. "Ich habe den Süden verlassen, direkt nachdem ich vom Norden gehört hatte", sagte Frazier später einem Biographen.

Anders als in seiner Wahlheimat Philadelphia war in der kleinen Kirche am Beaufort River kein Sarg aufgebahrt. Zwei Fotografien von Frazier - eine mit der Olympischen Goldmedaille von 1964, eine mit dem WM-Gürtel - erinnerten an den 67 Jahre alt gewordenen Ausnahmeatlethen.

Frazier war einen Monat nach der Diagnose Leberkrebs in einem Hospiz in Philadelphia gestorben.