NEW YORK (dpa-AFX) - Der Euro <EURUS.FX1> hat sich am Donnerstag nach starken Schwankungen knapp im Plus behauptet. Zuletzt wurden in New York 1,3472 US-Dollar für die Gemeinschaftswährung bezahlt, nachdem Aussagen des neuen italienischen Regierungschefs Mario Monti den Euro am Nachmittag noch bis auf 1,3538 Dollar hatten steigen lassen. Bis zum Mittag war er wegen der Turbulenzen am Anleihemarkt noch mehrmals knapp unter die Marke von 1,3440 Dollar gefallen. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs auf 1,3480 (Mittwoch: 1,3484) Dollar festgesetzt.

Am Markt wurde es mit der erneut schwindenden Risikobereitschaft der Anleger begründet, dass der Euro seine zwischenzeitlichen Gewinne zum Abend hin nicht verteidigen konnte. Der Dollar diene im Zuge dessen als Zuflucht und genau dies habe auch die US-Aktienmärkte tiefer ins Minus gedrückt, hieß es. Am Nachmittag hatten Ankündigungen der neuen italienischen Regierung zeitweise noch für deutlichen Rückenwind beim Euro gesorgt. Premierminister Monti hatte in einer Regierungserklärung unter anderem eine strenge Haushaltsdisziplin versprochen.

Analyst Christian Apelt von der Landesbank Hessen-Thüringen (Helaba) empfand dies jedoch ohnehin nicht als nachhaltigen Effekt an den Devisenmärkten. "Aufgrund der nach wie vor hohen Risiken durch die Schuldenkrise ist weiterhin mit Abwärtsdruck beim Euro zu rechnen", so der Experte. Im Laufe des Vormittags schon war der Euro wegen wegen steigender Renditen auf spanische und französische Staatsanleihen unter Druck geraten.