Bangkok (dpa) - US-Außenministerin Hillary Clinton hat Flüchtlinge der Überschwemmungskatastrophe in Thailand getroffen. Sie besuchte in der Hauptstadt Bangkok ein Notlager und unterhielt sich mit den Bewohnern. Clinton versprach Thailand umgerechnet weitere 7,4 Millionen Euro Hilfe unter anderem für den Wiederaufbau. 567 Menschen kamen bisher in den Fluten um. Tausende Fabriken stehen noch unter Wasser.

