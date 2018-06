Frankfurt/Main (dpa) - Schwache Vorgaben von der Wall Street und die anhaltenden Sorgen um die Euro-Zone haben den deutschen Aktienmarkt zum Start am Freitag etwas weiter ins Minus gedrückt. Der Dax sank in den ersten Minuten um 0,83 Prozent auf 5801 Punkte.

Am Donnerstag war der Leitindex bereits um 1,07 Prozent gefallen und hatte damit den vierten Tag in Folge tiefer geschlossen. Der MDax mittelgroßer Werte gab am Morgen 0,52 Prozent ab und fiel auf 8675 Punkte. Der Technologieindex TecDax sank um 0,58 Prozent auf 676 Punkte.