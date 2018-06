Berlin (dpa) - Deutschland und Großbritannien wollen trotz einiger Differenzen gemeinsam an einer Lösung der Eurokrise arbeiten. Kanzlerin Angela Merkel erneuerte nach einem Treffen mit Premier David Cameron in Berlin ihre Forderung nach einer Änderung der EU-Verträge, um die Einhaltung der Stabilitätsregeln strenger überwachen zu können. Auch beim deutschen Vorstoß für eine Finanztransaktionssteuer sind sich beide Länder uneins. London lehnt eine Einführung in Europa ab und hält das nur global für möglich.

