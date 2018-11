New York (dpa) - Hollywood-Schauspielerin Megan Fox (25) ist nicht mehr so glücklich über das riesiges Marilyn-Monroe-Tattoo an ihrem rechten Unterarm. Sie lässt sich den Hautschmuck deshalb jetzt entfernen.

«Ich bin damit einfach durch. Man wächst ja auch aus Sachen heraus, die man als Kind toll fand. Ich habe es mir machen lassen als ich 18 war. Jetzt bin ich 25 und es macht einfach keinen Sinn mehr für mich», sagte die Schauspielerin aus «Transformers» dem US-Magazin «People».

Das Entfernen per Laser sei jedoch wesentlich schmerzhafter als die Tätowierung selbst. «Ich habe erst eine Sitzung hinter mir, ich muss ganz sicher noch drei oder vier Mal hin», so die Schauspielerin.