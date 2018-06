Manchester (SID) - Der frühere Bundesliga-Star Dimitar Berbatow darf sich auf ein weiteres Jahr beim englischen Fußball-Rekordmeister Manchester United freuen. Wie Teammanager Alex Ferguson am Freitag verkündete, soll der zum Saisonende auslaufende Vertrag des ehemaligen Leverkuseners um eine weitere Spielzeit verlängert werden. "Es gibt absolut keinen Grund, ihn gehen zu lassen", sagte Ferguson über den Edelreservisten, der in dieser Saison nur ein einziges Premier-League-Spiel von Beginn an bestritten hat.

Berbatow ist bei United hinter Wayne Rooney, Javier Hernández und Danny Welbeck derzeit nur Stürmer Nummer vier. Zuletzt war über einen Wechsel zum russischen Erstligisten Anschi Machatschkala spekuliert worden. Berbatows Berater hatte betont, dass ein solcher Transfer realistisch sei. "Er ist ein außergewöhnlicher Fußballer, wir werden ihm das zusätzliche Jahr geben", sagte Ferguson aber. Berbatow spiele in seinen Überlegungen eine wichtige Rolle.