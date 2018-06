Rom (SID) - Fußball-Nationalspieler Miroslav Klose steht dem italienischen Erstligisten Lazio Rom am Samstag (20.45 Uhr) im Punktspiel beim SSC Neapel nicht zur Verfügung. Der 33-Jährige erlitt bei seiner Gala-Vorstellung am Dienstag im Länderspiel in Hamburg gegen die Niederlande (3:0) eine schmerzhafte Schienbeinprellung. Laut italienischen Medienberichten erscheint ein Einsatz des Ex-Münchners in Napoli ausgeschlossen.