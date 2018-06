Wiesbaden (dpa) - Bundestrainerin Silvia Neid erwartet von den deutschen Fußball-Frauen am Samstag gegen Kasachstan den dritten Sieg im dritten Spiel der EM-Qualifikation.

«Die werden tief stehen, die Räume eng machen und auf Konter lauern. Wir müssen sehr konzentriert sein und mit Leidenschaft in die Partie gehen», forderte Neid am Spielort Wiesbaden.

Die erste Partie gegen die ehemalige Sowjet-Republik soll mit einem deutlichen Ergebnis Selbstvertrauen geben für den Jahresabschluss am 24. November beim schwersten Gruppengegner Spanien. «Aber erst schauen wir auf Kasachstan. Das wird schwer genug. Unser Ziel sind die drei Punkte», erklärte Neid, die ihre Aufstellung erst am Spieltag bekanntgeben will.