Rio de Janeiro (dpa) - Bei einem brutalen Überfall auf eine Gruppe Indios im Südwesten Brasiliens ist der Anführer der Gemeinschaft kaltblütig erschossen worden. Möglicherweise seien bei dem Angriff noch weitere Menschen ums Leben gekommen, teilte der Indio-Missionsrat mit. Der mit der brasilianischen katholischen Bischofskonferenz verbundene Missionsrat sprach von etwa 40 bewaffneten und maskierten Angreifern. Die Guarani-Indios in Mato Grosso do Sul wurden in den vergangenen Jahren immer wieder Opfer von Übergriffen und Mordanschlägen.

