Frankfurt/Main (dpa) - Drei Drogen-Kuriere mit insgesamt sieben Kilo Kokain sind am Frankfurter Flughafen festgenommen worden. Am Dienstag fiel dem Zoll ein Ehepaar auf, das es aus der Dominikanischen Republik einreiste. Die als Touristen getarnten 48-Jährigen hatten in doppelten Wänden ihrer Rucksäcke fünf Kilo Kokain versteckt. Am Montag versuchte ein 36-Jähriger mit zwei Pappkartons voller Stoßdämpfer durch den Zoll zu kommen. Als er kontrolliert wurde, fanden die Beamten zwei Kilo Kokain. Der Mann kam auch aus der Dominikanischen Republik.

