Frankfurt/Main (SID) - Formel-1-Weltmeister Sebastian Vettel und sein Motorrad-Pendant Stefan Bradl sind vom Präsidium des Deutschen Motorsport Verbandes (DMV) zu den Motorsportlern des Jahres 2011 ernannt worden. Dies wurde am Freitag bekannt gegeben. "Eigentlich erhält immer nur ein Motorsportler diese Auszeichnung", sagte Sportpräsident Manfred Schulte, "aber in diesem Jahr ist der DMV in der glücklichen Lage, gleich zwei Mitglieder in seinen Reihen zu haben, die Weltmeister geworden sind und mit außergewöhnlichen Leistungen überzeugt haben".

Red-Bull-Pilot Vettel war in diesem Jahr in der Formel 1 der überragende Fahrer und beherrschte seine Konkurrenten nach Belieben. Er wurde zum jüngsten zweimaligen Formel-1-Weltmeister aller Zeiten. Bradl wurde in der Moto2-Klasse erstmals Champion. Seit Freitag steht fest, dass er in der kommenden Saison in die MotoGP-Klasse aufsteigt. Die Ehrungen werden im Rahmen der großen DMV-Meisterehrung am 4. Dezember in Bad Hersfeld erfolgen.