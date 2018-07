2:0 in Lautern: Ballack hält Bayer auf Kurs

Kaiserslautern (dpa) - Angeführt von Michael Ballack hat Bayer Leverkusen auf dem Betzenberg eine erfolgreiche Generalprobe für das Champions-League-Duell gegen Chelsea gefeiert. Mit seinem Führungstor in der 53. Minute leitete der ehemalige Nationalmannschaftskapitän am Freitag den 2:0 (0:0)-Erfolg der Werkself beim 1. FC Kaiserslautern ein. Sidney Sam (70.) besiegelte vor 42 245 Zuschauern die erste Pflichtspielniederlage der Pfälzer seit fünf Partien. Mit 21 Punkten schob sich Bayer vorerst auf Platz sechs der Fußball-Bundesliga. Am kommenden Mittwoch spielt Leverkusen in der Königsklasse gegen den FC Chelsea.

FC Bayern: Titellose Saison drückt Einnahmen

München (dpa) - Bundesliga-Krösus FC Bayern München hat die sportlich erfolglose vergangene Fußballsaison auch wirtschaftlich zu spüren bekommen. Die Einnahmen der FC Bayern AG gingen ohne einen Titelgewinn im Geschäftsjahr 2010/11 auf 290,9 Millionen Euro zurück. Der Gewinn nach Steuern betrug 1,3 Millionen Euro. Finanzvorstand Karl Hopfner sagte am Freitagabend auf der Jahreshauptversammlung, dass der umsatzstärkste deutsche Fußball-Club aber auch weiterhin «wirtschaftlich bestens aufgestellt» sei.

Paderborn rückt auf Platz drei vor - Sieg für Reck

München (dpa) - Der SC Paderborn schnuppert an den Spitzenplätzen der 2. Fußball-Bundesliga. Die Ostwestfalen eroberten am Freitagabend durch das 2:1 (1:1) gegen den Karlsruher SC zum Auftakt des 15. Spieltages vorübergehend Rang drei. Damit misslang der Einstand des neuen KSC-Trainers Jörn Andersen ebenso wie der von Tomas Oral beim Schlusslicht FC Ingolstadt. Die Donaustädter unterlagen 1860 München mit ihrem neuen Coach im Bayern-Derby mit 0:1 (0:1). In der dritten Partie des Abends gewann der MSV Duisburg mit 3:0 (2:0) gegen Eintracht Braunschweig.

Rekordverlust für Manchester City

Manchester/Berlin (dpa) - Der englische Spitzenclub Manchester City hat in der vergangenen Saison einen Rekordverlust von 194,9 Millionen Pfund erlitten. Dieses Minus von umgerechnet knapp 228 Millionen Euro räumte der Tabellenführer der Premier League am Freitag bei der Vorstellung seines Geschäftsberichts ein. Vor allem die Verpflichtungen von Millionen-Einkäufen wie dem Ex-Wolfsburger Edin Dzeko oder dem Argentinier Sergio Aguero schlugen negativ zu Buche.

Freezers bleiben an Spitzenreiter Mannheim dran

Berlin (dpa) - Die Hamburg Freezers bleiben in der Deutschen Eishockey-Liga (DEL) schärfster Verfolger von Spitzenreiter Adler Mannheim. Die Hanseaten gewannen am 19. Spieltag im Nordderby gegen die Grizzly Adams Wolfsburg mit 3:2 und verkürzten den Rückstand auf die Adler auf drei Punkte. Die Mannheimer siegten am Freitagabend mit 4:3 im Penaltyschießen bei den Hannover Scorpions und beendeten ihre Negativ-Lauf von vier Niederlagen hintereinander. Meister Eisbären Berlin gewann ebenfalls nach Penalty-Schießen mit 3:2 gegen die Augsburger Panther.

Radprofi Schumacher wechselt nach Dänemark

Berlin (dpa) - Radprofi Stefan Schumacher wechselt in der nächsten Saison zum drittklassigen Team Christina Watches Onfone und wird dort Teamkollege des früheren Spitzenfahrers Michael Rasmussen. Der Nürtinger, der wegen CERA-Dopings bei der Tour de France 2008 und den Olympischen Spielen in Peking bis September 2010 gesperrt war, teilte dies am Freitag auf seiner Homepage mit. Seit dem Comeback fuhr Schumacher, der Doping bestreitet, für das Team Miche.

Nadal gibt Zusage für Tennis-Turnier in Halle

Halle/Berlin (dpa) - Rafael Nadal wird im kommenden Jahr beim Tennis-Turnier in Halle aufschlagen. Der Spanier habe einen Dreijahresvertrag unterzeichnet und bis einschließlich 2014 seinen Start zugesichert, gaben die Veranstalter am Freitagabend bekannt. Er freue sich sehr, wieder in Deutschland spielen zu können, wurde Nadal in einer Mitteilung zitiert.

Langläufer Filbrich fällt für Weltcup-Auftakt aus

Sjusjøen/Norwegen (dpa) - Langlauf-Ass Jens Filbrich hat seinen Start beim Weltcup-Auftakt im norwegischen Sjusjøen wegen einer leichten Erkältung kurzfristig absagen müssen. Der 30-Jährige aus Frankenhain wird am Samstag nicht über 15 Kilometer Freistil in die Loipe gehen. Dies gab der Ski-Weltverband FIS am Freitag bekannt.

Bullmann als Ringer-Bundestrainer abgelöst

Dortmund (dpa) - Der Deutsche Ringer-Bund (DRB) hat sich von Bundestrainer Maik Bullmann getrennt. Der Olympiasieger und frühere Weltmeister wurde am Freitag auf der DRB-Präsidiumstagung in Dortmund als Cheftrainer der Klassik-Spezialisten abgelöst. Nachfolger wird der bisherige Nachwuchscoach Jannis Zamanduridis. «Diese Entscheidung wurde anlässlich unserer Vorstandssitzung im Einvernehmen des Vorstandes und der beiden Bundestrainer getroffen», sagte DRB-Präsident Manfred Werner.