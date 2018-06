Offenbach (dpa) - Am Samstag setzt sich das ruhige Herbstwetter fort. Dabei dominiert in den Niederungen und Tälern meist trübes Wetter durch länger anhaltenden Nebel oder Hochnebel. Außer örtlichem Nebelnässen bleibt es nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes dabei trocken.

Im Alpenvorland und am Nordrand des Erzgebirges scheint vielfach die Sonne. In höheren Mittelgebirgslagen und in den Alpen bleibt es ganztägig sonnig bei guter Fernsicht und milden Temperaturen. Die Höchsttemperaturen liegen meist zwischen 3 und 8 Grad, in Regionen mit mehr Sonnenschein auch bei 10 Grad, bei Dauernebel bleibt es kalt mit Höchstwerten nur um 2 Grad. Es weht ein schwacher Wind aus Südost bis Ost.

In der Nacht zum Sonntag ist es oftmals trüb durch Nebel und Hochnebel. Vor allem im Süden und Südosten ist es zunächst klar, im Laufe der Nacht kann sich erneut dichter Nebel bilden. Es kühlt sich auf Werte zwischen +5 Grad in Küstennähe und -4 Grad an den Alpen ab. Im Süden besteht dabei die Gefahr von Reifglätte auf den Straßen.