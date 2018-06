Raleigh (SID) - Der deutsche Nationalspieler Christian Ehrhoff bleibt mit den Buffalo Sabres in der nordamerikanischen Eishockey-Profiliga NHL in der Erfolgsspur. Das Team aus dem US-Bundesstaat New York gewann bei Ex-Meister Carolina Hurricanes 1:0 und festigte seine Tabellenführung in der Northeast Division. Ehrhoff stand 21:01 Minuten auf dem Eis, Jochen Hecht fehlte erneut wegen der Folgen einer Gehirnerschütterung. Das Tor des Tages erzielte Jason Pominville in der 14. Minute in Überzahl.