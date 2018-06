Berlin (dpa) - Bundesfinanzminister Wolfgang Schäuble fordert vor der nächsten Hilfszahlung an Griechenland auch klare Zusagen der Opposition in Athen. Solange keine schriftlichen Versicherungen vorliegen, gebe es auch keine Auszahlung der Milliardenhilfen, sagte er. Auch in Irland und Portugal habe es entsprechende Zusagen gegeben. Schäuble reagierte damit darauf, dass sich die konservative Opposition in Griechenland weigert, sich schriftlich zum Sparen zu verpflichten.

