London (dpa) - Borussia Dortmunds Champions-League-Gegner FC Arsenal geht mit breiter Brust in das Gruppenduell mit dem deutschen Meister am 23. November. Die «Gunners» gewannen in der Premier League mit 2:1 (1:1) bei Aufsteiger Norwich City.

Mit dem fünften Sieg in Serie verbesserte sich der 13-fache englische Fußball-Meister mit 22 Punkten aus zwölf Spielen auf Rang sechs. Überragender Mann bei den Londonern war der Niederländer Robin van Persie. Der Arsenal-Kapitän sicherte den hochverdienten Auswärtserfolg mit zwei Treffern (26./59.). Damit verbesserte van Persie sein Torkonto auf 31 Treffer im Jahr 2011. «Robin van Persie ist außergewöhnlich, das weiß jeder im Verein», sagte Arsenals Coach Arsène Wenger, «als Team haben wir heute große mentale Stärke bewiesen.» Dem 1:0 der «Canaries» durch Steve Morison (16.) war ein Patzer des deutschen Nationalspielers Per Mertesacker vorausgegangen.

Ebenfalls auf Erfolgskurs bleibt Bayern Münchens Königsklassen-Kontrahent Manchester City. Die «Citizens» verteidigten mit dem 3:1 (2:0) gegen Newcastle United die Tabellenführung. Die «Sky Blues» wahrten mit dem Erfolg gegen den Tabellendritten den Fünf-Punkte-Vorsprung auf den Stadtrivalen Manchester United. City zeigte sich unbeeindruckt von den jüngsten Negativ-Schlagzeilen um den Verein. Am Freitag hatte der Club einen Rekord-Verlust von 228 Millionen Euro bekanntgegeben.

Mario Balotelli (41./Handelfmeter), Micah Richards (44.) und Sergio Agüero (72./Foulelfmeter) sorgten mit ihren Treffern für die erste Saisonniederlage der «Magpies». Daran änderte auch das 3:1 von Dan Gosling (89.) nichts mehr. Der Ex-Wolfsburger Edin Dzeko blieb bei City auf der Bank.