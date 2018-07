Berlin (dpa) - Borussia Mönchengladbach bleibt in der Fußball-Bundesliga an Tabellenführer Bayern München dran. Dank drei Toren von Nationalspieler Marco Reus gewannen die Gladbacher das Verfolgerduell gegen Werder Bremen mit 5:0 und rückten vorerst bis auf zwei Punkte an die Münchner heran.

Auch Schalke 04 ist weiter auf dem Vormarsch und nach dem 4:0 gegen den 1. FC Nürnberg vorläufig Dritter. Der VfL Wolfsburg gewann das Niedersachsen-Derby gegen Hannover 96 mit 4:1. Der SC Freiburg steckt trotz des in letzter Sekunde erkämpften 2:2 gegen Aufsteiger Hertha BSC weiter im Tabellenkeller fest.