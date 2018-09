Mönchengladbach (dpa) - Die Mannschaft begeistert, die Fans aus dem Häuschen: Mit einer Fußball-Gala hat sich Borussia Mönchengladbach in der Bundesliga als Bayern-Jäger etabliert.

«Das war heute unglaublich. Das müssen wir einfach mitnehmen», sagte Torhüter Marc-Andre ter Stegen nach dem 5:0 (3:0) im Spitzenspiel gegen Werder Bremen. Damit blieben die Gastgeber im zehnten Spiel nacheinander vor eigenem Publikum unbesiegt. Vor 53 465 Zuschauern war Jung-Nationalspieler Marco Reus mit drei Treffern (23./38./52.) der überragende Spieler, Patrick Herrmann (16.) und Juan Arango (53.) erzielten die weiteren Tore für die Gladbacher, die ihren höchsten Bundesligasieg seit mehr als 17 Jahren feierten.

Die Bremer wirkten konsterniert nach der Niederlage. «Das war ein Schock für die Mannschaft. Aber es gibt nur einen Schuldigen - uns selbst», befand Werder-Manager Klaus Allofs. Trainer Thomas Schaaf sagte kurz und bündig: «Das war heute eine richtige Klatsche.»

Zwei Wochen nach dem spektakulären 3:2-Sieg gegen den 1. FC Köln mit dem «Pizarro-Torfestival» mussten die Bremer auf ihren an einer hartnäckigen Bronchitis leidenden Abwehrchef Naldo verzichten. Dreifach-Torschütze Claudio Pizarro kehrte gesund von der Länderspielreise in Ecuador zurück und sorgte von Beginn an für Gefahr im Gladbacher Strafraum. Die auf zwei Positionen veränderte Bremer Mannschaft startete aggressiv und offensiv in die Partie und hatte bei einem Freistoß von Mehmet Ekici die Chance zur Führung (14.).

Doch die von Trainer Lucien Favre in seinem 100. Bundesligaspiel unveränderte Gastgeber-Elf übernahm schnell die Initiative. Roman Neustädter vergab die erste Möglichkeit noch knapp (13.), drei Minuten später verwandelte Herrmann eine Flanke von Arango aus drei Metern per Kopf zum 1:0 für Mönchengladbach. Mit der Führung im Rücken erspielten sich die Hausherren weitere Möglichkeiten durch Mike Hanke und Filip Daems.

Nach einem unnachahmlichen Solo von Reus, der von der Mittellinie aus startend zwei Werder-Verteidigern und Torhüter Tim Wiese das Nachsehen gab, erhöhte Gladbach auf 2:0. Noch vor der Pause gelang Reus unter tosendem Beifall nach Vorarbeit von Herrmann das 3:0.

Von dem deutlichen Rückstand erholten sich die Gäste nicht mehr. Unmittelbar nach dem Wechsel gelang Reus nach einem abgewehrten Schuss von Hanke das 4:0. Damit erhöhte der Torjäger seine Saisonausbeute auf zehn Treffer. Nur eine Minute später krönte Arango seine gute Leistung mit einem satten Linksschuss in den Torwinkel zum 5:0. Die Zuschauer feierten die glanzvolle Vorstellung und den höchsten Bundesligasieg ihres Teams seit mehr als 17 Jahren wie zu besten Zeiten auf dem altehrwürdigen Bökelberg. In der Schlussphase sah der Bremer Verteidiger Sokratis die Gelb-Rote Karte wegen wiederholten Foulspiels.

Spieldaten:

Ballbesitz in %: 51,3 - 48,7

Torschüsse: 16 - 10

gew. Zweikämpfe in %: 52,4 - 47,6

Fouls: 11 - 10

Ecken: 6 - 4

Quelle: optasports.com