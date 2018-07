Rostock (dpa) - In einem erneut von Ausschreitungen begleiteten Nordderby hat der FC St. Pauli den FC Hansa Rostock noch tiefer in den Tabellenkeller geschossen. Die Hamburger gewannen das Duell der 2. Fußball-Bundesliga in der Rostocker DKB-Arena mit 3:1. Beim Torjubel nach dem 1:0 zündeten die St.-Pauli-Anhänger in ihrem Block bengalische Feuer. Rostocker Fans schossen darauf Raketen in den Gästeblock, worauf sich der Referee zur Spielunterbrechung gezwungen sah. Der 1. FC Union Berlin und Fortuna Düsseldorf trennten sich 0:0.

