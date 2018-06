Köln (dpa) - Das Spiel der Fußball-Bundesliga zwischen dem 1. FC Köln und dem FSV Mainz 05 ist am Samstag abgesagt worden. Das teilte der 1. FC Köln 40 Minuten vor dem für 15.30 Uhr geplanten Spielbeginn mit.

Der für das Spiel angesetzte Schiedsrichter Babak Rafati (41) aus Hannover sei nicht einsatzfähig, hieß es von Club-Seite. Nach dpa-Informationen soll Rafati einen Selbsttötungsversuch unternommen haben. Eine offizielle Bestätigung dafür gab es zunächst nicht.

Da in der Kürze der Zeit kein Ersatzteam habe einspringen können, wurde das Spiel abgesagt, so der Verein. Kölns Sportdirektor Volker Finke wollte in einer kurzfristig anberaumten Pressekonferenz nicht genau mitteilen, warum der 38-jährige Rafati nicht amtieren konnte und sprach von einem «Unfall».

Die Kölner Polizei hat den Einsatz in einem Hotel bestätigt. Polizeisprecher Carsten Möllers wollte allerdings nicht bestätigen, dass er im Zusammenhang mit dem für das Spiel angesetzten Schiedsrichter Babak Rafati steht. «Es gab um 13.45 Uhr einen Einsatz im Hotel wegen einer verletzten Person. Mehr sagen wir dazu nicht», sagte Möllers.

«Ich weiß, dass er lebt», sagte FC-Geschäftsführer Claus Horstmann nach Angaben von «bild.de». Finke erklärte, für weitere Informationen seien die Deutsche Fußball Liga (DFL) und der Deutsche Fußball-Bund (DFB) zuständig.

DFB-Präsident Theo Zwanziger sagte seinen geplanten Besuch beim EM-Qualifikationsspiel der Frauen gegen Kasachstan in Wiesbaden ab, um sich in Köln persönlich ein Bild über die Hintergründe zu machen, teilte der DFB mit.

Rafati gehört nach Angaben des Verbandes seit 1997 zum DFB-Kader und hat seit dem 6. August 2005 bereits mehr als 100 Bundesligaspiele geleitet. Sein Debüt gab er bei einer Partie zwischen Köln und Mainz. Seit 2008 steht Rafati auch auf der Liste des Fußball-Weltverbandes FIFA und ist bei internationalen Begegnungen im Einsatz.

Der Trainer von Hannover 96, Mirko Slomka, zeigte sich vor dem Spiel beim VfL Wolfsburg geschockt und sagte im TV-Sender «Sky»: «Ich bin nicht über Einzelheiten im Detail informiert. Das ist natürlich sehr bitter. Ich bin sehr geschockt, zumal Babak Rafati Hannoveraner ist und ich ihn sehr gut kenne. Wenn ein Spiel abgesagt wird, ist etwas Dramatisches vorgefallen.»

Schalkes Trainer Huub Stevens sagte vor dem Anpfiff gegen den 1. FC Nürnberg, was er gehört habe, sei «unglaublich». Der Niederländer zeigte Verständnis für die Spielabsage: «Ich habe immer gesagt, die Gesundheit geht vor. Der Fußball ist Nebensache.»

Die Spieler von Werder Bremen wurden vor der Partie bei Borussia Mönchengladbach nicht über die Absage in Köln und die möglichen Hintergründe informiert, erklärte Werder-Geschäftsführer Klaus Allofs ebenfalls im Sender «Sky».

Einen schnellen Nachholtermin wird es nach dem Spielausfall nicht geben. Finke sagte, die Partie gegen Mainz werde auf keinen Fall bereits an diesem Sonntag oder Dienstag nachgeholt.