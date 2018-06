Stuttgart (dpa) - Der VfB Stuttgart will sich für das jüngste 1:3 beim FSV Mainz 05 rehabilitieren und im Kampf um einen Europapokal-Platz wieder Boden gutmachen.

Da kommt es Trainer Bruno Labbadia gelegen, dass sich die Personalsorgen in der Verteidigung des zuletzt dreimal sieglosen Fußball-Bundesligisten vor dem Schwaben-Duell gegen das Schlusslicht FC Augsburg am Sonntag wieder entspannt haben. «Die Niederlage in Mainz hat sehr wehgetan», erklärte VfB-Trainer Bruno Labbadia. «Nun haben wir ein Heimspiel und das wollen wir gewinnen.»

Dabei kann auf der rechten Abwehrseite auch Khalid Boulahrouz mithelfen. Der niederländische Nationalspieler hatte am Freitag wegen einer schweren Erkältung nicht trainieren können, bei der Abschlusseinheit am Samstag war er aber wieder dabei. Zudem ist Zdravko Kuzmanovic definitiv einsatzbereit, sagte ein VfB-Sprecher. Der Mittelfeldspieler litt nach den Länderspielen mit Serbien in Mexiko und Honduras unter einem Jetlag und war ebenfalls erkältet.

Die Genesung von Boulahrouz lässt seinen Coach Labbadia aufatmen, denn mit Stefano Celozzi (Muskelfaserriss) steht der Ersatz des 29-Jährigen nicht zur Verfügung. Auch Angreifer Pawel Pogrebnjak hofft auf einen Einsatz, nachdem er einen doppelten Bänderriss auskuriert hat und ins Mannschaftstraining zurückgekehrt ist. In der VfB-Innenverteidigung wird anstelle von Maza (Gelb-Rot-Sperre) Georg Niedermeier nach langer Verletzungspause sein Saison-Debüt feiern.

Der Aufsteiger aus Augsburg kommt stark ersatzgeschwächt nach Stuttgart. Nachwuchstorwart Mohamed Amsif wird erneut Stammkeeper Simon Jentzsch (Finger-OP) ersetzen. Zudem fehlen unter anderen Axel Bellinghausen (Kniebeschwerden), Uwe Möhrle (Muskelfaserriss) und Torsten Oehrl (Rot-Sperre). Dennoch will Trainer Jos Luhukay punkten, um im Keller nicht weiter zurückzufallen. «Der Abstand darf nicht zu groß werden. Dafür müssen wir was tun und punkten», sagte er.