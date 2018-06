Gelsenkirchen (dpa) - Der FC Schalke 04 steuert trotz großen Verletzungspechs weiter Richtung Europa. Unbeeindruckt von den Ausfällen der Leistungsträger Benedikt Höwedes und Jefferson Farfan bot der Revierclub beim 4:0 (2:0) über den 1. FC Nürnberg eine sehr ansehnliche Vorstellung.

Vor 61 673 Zuschauern in der ausverkauften Veltins-Arena sorgten Klaas Jan Huntelaar (13./66.), Rául (38.) und Lewis Holtby (84.) am Samstag für den verdienten Sieg der Gastgeber, die sich damit fürs Erste in den oberen Tabellenregionen festsetzten. Dagegen geht die Talfahrt der Franken weiter: Nach nunmehr acht sieglosen Spielen in Serie droht dem Vorjahres-Sechsten ein Kampf um den Klassenverbleib.

Drei Tage nach Erhalt der schlechten Nachrichten, wonach die eigentlich unverzichtbaren Stammkräfte Höwedes und Farfan für mehrere Wochen ausfallen, war Schalke-Coach Huub Stevens zur Improvisation gezwungen. Für die beiden verletzten Profis rückten Atsuto Uchida und Alexander Baumjohann in die Startformation. Diese Umstellung bereitete jedoch weniger Probleme als befürchtet: Gleich der erste ansehnliche Angriff bescherte die Führung. Zunächst scheiterte Baumjohann nach schönem Zuspiel von Lewis Holtby an Gäste-Keeper Raphael Schäfer, doch im Nachschuss erzielte Huntelaar aus spitzem Winkel seinen elften Saisontreffer.

Den ohne Angreifer Tomas Pekhart angetretenen Gästen mangelte es zwar nicht an Ballbesitz, wohl aber an Torgefahr und Kreativität. Bis auf einen Schuss von Christian Eigler (28.) aus 16 Metern, den Schalke-Schlussmann Lars Unnerstall problemlos parierte, blieben Offensivaktionen Mangelware. Dagegen waren die Schalker dem 2:0 schon bei Chancen von Huntelaar (26.) und Raul (32.) nahe. Doch anders als bei seinem ersten Versuch ließ der Spanier dem Nürnberger-Torhüter sechs Minuten später keine Chance: Mit einem platzierten Flachschuss aus 15 Metern sorgte Rául für die beruhigende Pausenführung.

Anders als nach den bisherigen Länderspiel-Pausen in dieser Saison mit Niederlagen in Wolfsburg und gegen den 1. FC Kaiserslautern ging der Rhythmus der «Königsblauen» diesmal nicht verloren. Auch ohne die Effektivität der ersten 45 Minuten kontrollierten sie auch nach Wiederanpfiff Ball und Gegner. Ein schulmäßiger Konter über Holtby und Julian Draxler brachte die Entscheidung. Mit einem platzierten Schuss aus 14 Metern beseitigte Huntelaar alle Zweifel am fünften Heimsieg seiner Mannschaft. Den Schlusspunkt setzte der starke Holtby aus kurzer Distanz.