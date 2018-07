Kabul (dpa) - Die Delegierten der Loja Dschirga in Afghanistan haben mehr als 50 teils harte Bedingungen für eine strategische Partnerschaft mit den USA gestellt. In der Abschlusserklärung der Großen Ratsversammlung in Kabul hieß es, Hausdurchsuchungen durch ausländische Truppen müssten mit der Unterzeichnung des Abkommens enden. Alle Gefängnisse und Inhaftierten müssten an die Afghanen übergeben werden. Präsident Hamid Karsai sagte, er verstehe die Punkte der Erklärung als verbindlich für seine Regierung.

