Kabul (dpa) - Außenminister Guido Westerwelle hat Afghanistan Unterstützung für die Zeit nach dem Abzug der internationalen Kampftruppen zugesichert. Deutschland werde seine Freunde in Afghanistan in den Jahren nach 2014 nicht vergessen, sagte er nach einem Treffen mit Präsident Hamid Karsai. Am Morgen war Westerwelle zu einem kurzen Besuch in Kabul eingetroffen. Hintergrund ist die Afghanistan-Konferenz in Bonn, bei der in gut zwei Wochen Regierungsvertreter aus rund 100 Ländern beraten werden.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.