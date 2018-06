Münster/Heek/Aachen (dpa) - Drei Tote, 35 Verletzte, 52 ineinander verkeilte Fahrzeuge - die Autobahn 31 bei Gronau im Münsterland gleicht einem Trümmerfeld. Warum die Autos am Freitagabend zwischen Heek und Gronau-Ochtrup in Fahrtrichtung Emden ineinanderrasten, war am Samstag noch nicht geklärt.

«Fakt ist, dass es Nebelbänke gab. Ob sie die Ursache waren, müssen die Ermittlungen ergeben», sagte Polizeisprecher Jan Schabacker der dpa. Die A 31 bleibt deshalb mindestens bis zum Nachmittag in beide Richtungen gesperrt. Am frühen Samstagmorgen starben auf der B 258 in Aachen fünf Menschen bei einem Frontalzusammenstoß. Hier war möglicherweise überhöhte Geschwindigkeit die Ursache.

Die Unfallstelle auf der A 31 erstreckt sich über die gesamte Fahrbahnbreite auf einer Länge von mehreren hundert Metern. Viele der Verletzten seien in ihren Wagen eingeklemmt gewesen, konnten aber befreit werden, teilte die Polizei mit. Rettungshubschrauber konnten wegen des Nebels nicht eingesetzt werden. Rettungskräfte aus dem gesamten Münsterland waren im Einsatz.

Zu dem Unfall war es gegen 19.15 Uhr gekommen. Bei den Toten handelt es sich um eine Frau und zwei Männer. Die Verletzten wurden vor Ort von Notärzten versorgt und anschließend in die umliegenden Krankenhäuser gefahren.

Der Frontalzusammenstoß bei Aachen, bei dem in der Nacht fünf Menschen ums Leben kamen, ist wahrscheinlich durch zu schnelles Fahren verursacht worden. Ein 24 Jahre alter Mann habe die Kontrolle über sein Auto verloren und sei in den Gegenverkehr geraten, teilte die Polizei mit. Der Mann selbst sowie ein 19-Jähriger und eine 22 Jahre alte Frau in seinem Wagen kamen ums Leben. Eine 20 Jahre alte Mitfahrerin erlitt schwere Verletzungen. Im entgegenkommenden Auto starben ein 47 Jahre alter Mann und eine 45 Jahre alte Frau; eine 32-Jährige wurde schwer verletzt. Das Unglück ereignete sich gegen 01.20 Uhr auf der Bundesstraße 258.

Nebel kann nicht die Ursache gewesen sein. «Hier war es sternenklar», sagte Polizeisprecher Paul Kemen. Ein Sachverständiger klärte am Samstag den Unfallhergang. Die Verletzten, die Zeugen, die Helfer und die Polizei seien wegen der schlimmen Szenen von drei Notfallseelsorgern betreut worden, sagte Kemen.