Berlin (dpa) - Titelverteidiger Brose Baskets Bamberg hat die erste Saisonniederlage in der Basketball-Bundesliga kassiert. Ausgerechnet in der Neuauflage des Finales der vergangenen Spielzeit unterlag der Spitzenreiter beim Vizemeister ALBA Berlin mit 81:87 (48:41).

Für die Berliner war es der fünfte Ligasieg nacheinander. Die meisten Punkte für Berlin erzielten der überragende Derrick Allen (20) und DaShaun Wood (17). Bei Bamberg war Brian Roberts mit 15 Zählern bester Schütze. Die Telekom Baskets Bonn und der Vorjahres-Dritte Frankfurt Skyliners haben ebenfallls am 9. Spieltag der Basketball-Bundesliga weiter Federn lassen müssen.

Die Frankfurter konnten ihren Sinkflug nicht stoppen und blieben nach dem 57:58 (27:27) bei Bayern München mit 4:14 Punkten und der sechsten Pleite in Serie weiter an der Grenze zur Abstiegszone hängen. Bonn kassierte beim BBC Bayreuth die dritte Saisonniederlage, unterlag 76:87 und fiel mit 12:6 Punkten zurück. Die Gunst der Stunde nutzten die Artland Dragons (12:6), die sich dank eines 65:49 bei der BG Göttingen verbesserten.

Die arg gebeutelten Frankfurt musste erneut auf den noch verletzten Aufbauspieler Justin Gray verzichten, hatte aber Top-Rebounder Jon Leuer nach dessen Knöchelverletzung wieder dabei. Trotzdem gerieten die Hessen bis zum Ende des ersten Viertels mit 9:19 gegen das Gastgeber-Team von Ex-Bundestrainer Dirk Bauermann in Rückstand. Aber die Skyliners kämpften sich zurück und übernahmen beim 28:27 durch Nationalspieler Tim Ohlbrecht sogar die Führung.

Nach einem erfolgreichen Zwischenspurt der Gastgeber lag das Team von Frankfurts Headcoach Muli Katzurin mit 40:37 wieder vorn, musste sich aber trotz des 57:58-Anschlusstreffers von Leuer 18 Sekunden vor dem Abpfiff noch geschlagen geben. Je'Kel Foster (12) für Bayern und der Frankfurter Jimmy McKinney (16) waren die besten Schützen.

Bonn erwischte in Bayreuth einen Start nach Maß und schien nach dem ersten Viertel (25:16) auf der Siegerstraße. Bis zur Halbzeit war der Vorsprung jedoch aufgebraucht, im Schlussabschnitt brachen die Gäste dann völlig ein. Bester Werfer bei den Hausherren war Danny Gibson (18), für Bonn traf Chris Ensminger (19) am häufigsten. Artland konnte sich in Göttingen vor allem auf die Treffsicherheit von David Holston (24) verlassen.

Im Tabellenkeller feierte der Vorletzte Tigers Tübingen mit dem 111:104 nach Verlängerung bei Phoenix Hagen den zweiten Saisonsieg. Die Gießen 46ers setzten sich ebenfalls in der Verlängerung mit 74:71 bei TBB Trier durch.

«Ein Spiel auf Augenhöhe. Ich bin sehr stolz auf meine Mannschaft, dass sie sich zweimal zurückgekämpft hat, gute Defensive gespielt und den Sieg geholt hat», meinte Gießen-Coach Björn Harmsen. BB-Headcoach Henrik Rödl betonte: «Wir haben lange Zeit wie der Sieger ausgesehen, aber am Ende bei den Freiwürfen nicht getroffen.»