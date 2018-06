Berlin (dpa) - Titelverteidiger Brose Baskets Bamberg hat die erste Saisonniederlage in der Basketball-Bundesliga kassiert. Ausgerechnet in der Neuauflage des Finales der vergangenen Spielzeit unterlag der Spitzenreiter am Sonntag beim Vizemeister ALBA Berlin mit 81:87. Für die Berliner war es der fünfte Ligasieg nacheinander.

