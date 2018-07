New York (SID) - Die deutschen Eishockey-Legionäre blieben in den Samstagspielen der National Hockey League (NHL) ohne Scorerpunkt. Stanley-Cup-Sieger Boston Bruins mit Verteidiger Dennis Seidenberg gewann 6:0 bei den New York Islanders, die Buffalo Sabres mit Verteidiger Christian Ehrhoff verloren ihr Heimspiel gegen die Phoenix Suns mit 2:4. Ebenfalls ohne Tor und Assist blieb Marco Sturm beim 3:2 seiner Florida Panthers gegen die Pittsburgh Penguins, Sturms Teamkollege Marcel Goc gehörte nicht zum Aufgebot.

Derweil hat die NHL dem Verkauf der Dallas Stars zugestimmt, der Klub wird von dem kanadischen Geschäftsmann Tom Gagliardi übernommen. Welche Summe der 43-Jährige auf den Tisch legen muss, wurde nicht bekannt. Der Preis für den Stanley-Cup-Sieger von 1999 soll Gerüchten zufolge bei rund 230 Millionen Dollar (168 Mio. Euro) liegen.

Gagliardi gab am Wochenende bekannt, dass Jim Lites zu den Stars zurückkehrt und künftig als Präsident und Geschäftsführer fungieren wird. Der 58-Jährige war vor vier Jahren von Teambesitzer Tom Hicks als Klubboss entlassen worden.