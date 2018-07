Hoffenheim (SID) - Trainer Holger Stanislawski von Fußball-Bundesligist 1899 Hoffenheim stand in seiner Zeit beim FC St. Pauli kurz vor einem Burn-out. "Ich war nah davor. Ich hatte extrem viel um die Ohren, musste eine Zeit omnipräsent sein", sagte der Coach der Welt am Sonntag: "Burn-out, Depression, alles, was sich im Kopf abspielt, kann jeden treffen. Keiner ist davor geschützt, auch ich nicht."

Stanislawski war im Sommer vom Bundesliga-Absteiger St. Pauli zu den Kraichgauern gewechselt. Stanislawskis Vorgänger Ralf Rangnick hatte seinen Job bei Schalke 04 im September wegen eines Burn-out-Syndroms aufgegeben.