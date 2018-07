Kairo (dpa) - Drei Tote und mehr als 750 Verletzte sind die Bilanz der jüngsten Unruhen in Ägypten. Auslöser der heftigen Auseinadersetzungen zwischen Polizei und Demonstranten sind die von der Übergangsregierung vorgeschlagenen Verfassungsleitlinien. In gut einer Woche beginnen in Ägypten die Parlamentswahlen.

