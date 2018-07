Nimwegen (SID) - Die äthiopische Läuferlegende Haile Gebrselassie hat im niederländischen Nimwegen den 15-km-Lauf "Seven Hills" gewonnen und dabei aufsteigende Form gezeigt. Allerdings verfehlte der 38 Jahre alte zweimalige 10.000-m-Olympiasieger die angestrebte Zeit unter 42 Minuten deutlich. "Die ersten fünf Kilometer waren zu langsam", sagte Gebrselassie nach seinem Erfolg in 42:42 Minuten. Bei den Frauen gewann seine Landsfrau Waganesh Mekasha in 48:32 Minuten.

Am 26. Februar beim Tokio-Marathon startet Gebrselassie einen letzten Angriff auf das Olympia-Ticket für die Spiele in London. Der Äthiopier hatte Ende September in Berlin aufgegeben und im gleichen Rennen seinen Weltrekord von 2:03:59 Stunden an den auf 2:03:38 Stunden verbesserten Kenianer Patrick Makau verloren.