London (SID) - Tennis-Star Roger Federer ist mit einem Sieg ins Tour-Finale der ATP in London gestartet. Einen Woche nach seinem Finalsieg beim Masters in Paris bezwang der 30 Jahre alte Schweizer im Auftaktmatch der Gruppe B erneut den Franzosen Jo-Wilfried Tsonga nach hartem Kampf mit 6:2, 2:6, 6:4. Für Federer, der das Match mit einem Break entschied, war es im zehnten Duell mit Tsonga der siebte Sieg. Am Abend trafen im zweiten Spiel der Gruppe der Weltranglistenzweite Rafael Nadal aus Spanien und der Amerikaner Mardy Fish aufeinander.

Die Nummer eins der Tennis-Welt, Novak Djokovic aus Serbien, geht angeschlagen mit einer Schulterverletzung ins Turnier der besten acht Spieler des Jahres. Djokovic, der in dieser Saison drei der vier Grand-Slam-Turniere für sich entschieden hat, trifft in der Gruppe A auf Lokalmatador Andy Murray, David Ferrer (Spanien) und Tomas Berdych (Tschechien).