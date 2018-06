Berlin (dpa) - Außenminister Guido Westerwelle hat sich besorgt über die Unruhen in Ägypten gezeigt. «Ich appelliere an alle Seiten, von jeglicher Gewaltanwendung abzusehen», sagte er in einer Erklärung des Auswärtigen Amtes in Berlin.

«Es ist von überragender Bedeutung, dass die in einer Woche anstehenden Parlamentswahlen in einem friedlichen und geordneten Umfeld stattfinden können. Damit würde Ägypten einen ersten wichtigen Schritt in Richtung Demokratie gehen.»

Die Ägypter hätten sich in den vergangenen Monaten für eine demokratische Entwicklung eingesetzt. «Das darf nun nicht aufs Spiel gesetzt werden», betonte Westerwelle.