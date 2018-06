Berlin (dpa) - Für die Riester-Rente gibt es mal wieder mäßige Noten. Zehn Jahre nach Einführung des Fördermodells ziehen die SPD-nahe Friedrich-Ebert-Stiftung und das Deutsche Institut für Wirtschaftsforschung nach einem «Spiegel»-Bericht eine ernüchternde Bilanz. «Riester-Sparer werden in vielen Fällen nur so viel Rendite erzielen, als hätten sie ihr Kapital im Sparstrumpf gesammelt», zitiert das Magazin die DIW-Wissenschaftlerin Kornelia Hagen. Die Ergebnisse ihrer Untersuchung wollen FES und DIW am Mittwoch veröffentlichen.

