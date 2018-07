Madrid (dpa) - Die Spanier wählen heute ein neues Parlament. In Umfragen deutete alles auf einen Machtwechsel und einen Erdrutschsieg der konservativen Volkspartei (PP) hin. Den seit mehr als sieben Jahren regierenden Sozialisten (PSOE) droht demnach ein Debakel von historischen Ausmaßen.

Ministerpräsident José Luis Rodríguez Zapatero kandidiert nicht mehr für eine dritte Amtszeit. Ihm wird eine verfehlte Wirtschafts- und Finanzpolitik zur Last gelegt.

Spanien hat mit 21,5 Prozent die höchste Arbeitslosenquote in der Europäischen Union. Zudem hat sich die Schuldenkrise in dem Land zuletzt dramatisch verschärft. Der Parteichef der Konservativen und voraussichtliche neue Ministerpräsident Mariano Rajoy will Spanien mit einer drastischen Sparpolitik aus der Krise führen. Die Wahlen wären eigentlich erst im März 2012 fällig gewesen, wurden wegen der Wirtschafts- und Finanzkrise aber vorgezogen.

