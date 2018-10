New York (dpa) - Eigentlich sollte sich US-Schauspieler Ashton Kutcher (33) nach dem Scheitern seiner Ehe mit Demi Moore (49) in Sachen Beziehungstipps etwas zurückhalten. Aber sein Interview mit dem US-Magazin "Woman's Health" entstand bereits vor der Trennung.

"Es geht vor allem darum, an der Beziehung zu arbeiten und sie besser zu machen - wenn sie gut ist. Warte nicht auf ein Problem, bevor du daran arbeitest. Das Ziel ist nicht, eine Beziehung anzufangen, das Ziel ist es, in einer zu bleiben", rät der Schauspieler aus der US-Fernsehserie "Two And A Half Men". Er versuche, auch an sich selbst zu arbeiten: "Ich hätte gerne, dass eine Frau irgendwann in meinem Leben zu mir sagt: "Du bist ein guter Zuhörer." Das habe ich noch nie gehört und es ist ein ganz außerordentliches Kompliment von einer Frau. Aber ich werde daran arbeiten", sagte Kutcher.