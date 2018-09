New York (dpa) - Schon 39,5 Millionen Dollar sind für einen Filmstart ein tolles Ergebnis, aber es waren sogar 139,5 Millionen: Die Vampire der «Twilight»-Saga haben an den Kinokassen in den USA und Nordamerika ihre Bissfestigkeit bewiesen.

«Breaking Dawn - Bis(s) zum Ende der Nacht, Teil 1» hat nach Studioschätzungen an seinem ersten Wochenende fast 140 Millionen Dollar (103 Millionen Euro) eingespielt.

Der vierte und vorletzte Teil der Reihe legte damit laut der Branchen-Webseite «Boxoffice» den fünftbesten nordamerikanischen Wochenendstart seit dem Führen der Statistik hin. Den Rekord des ersten Teiles «New Moon - Biss zur Mittagsstunde» von 2009 (142,8 Millionen Dollar) konnte «Breaking Dawn» aber nicht brechen.

Das Epos mit Robert Pattinson und Kristen Stewart in den Hauptrollen läuft ab Donnerstag auch in den deutschen Kinos. Aber schon vor dem offiziellen Start bissen sich die Vampire hier auf den zweiten Platz der Charts durch: In Vorab-Aufführungen sahen am Wochenende bereits rund 17 000 Menschen bundesweit allein in den Cinemaxx-Kinos den Blutsaugern zu.

In den USA schaffte der Zweitplatzierte nur etwas mehr als ein Siebtel der «Twilight»-Einnahmen: Die niedlichen Trickpinguine aus «Happy Feet Two» spielten 22 Millionen am ersten Wochenende ein. Der Fantasy-Streifen «Krieg der Götter 3D» erkämpfte sich in seiner zweiten Woche mit 12,2 Millionen Dollar den dritten Platz, dicht gefolgt von der Komödie «Jack und Jill» mit 12 Millionen Dollar. Der Adam-Sandler-Film lag in seiner zweiten Woche vor «Der Gestiefelte Kater». Der Animationsfilm mit der Stimme von Antonio Banderas verbuchte an seinem vierten Wochenende immerhin noch 10 Millionen Dollar.

Clint Eastwoods Drama «J. Edgar» rutschte auf den sechsten Rang ab. Der Film über den ebenso legendären wie umstrittenen FBI-Chef J. Edgar Hoover, gespielt von Leonardo DiCaprio, nahm 6,9 Millionen Dollar ein. George Clooneys «The Descendants» lief in seiner ersten Woche nur in 29 nordamerikanischen Kinos an, konnte aber trotzdem respektable 1,2 Millionen Dollar einnehmen.