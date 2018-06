New York (SID) - Wegen einer erneuten verbalen Entgleisung ist Coach Rex Ryan von den New York Jets von der US-amerikanischen Football-Liga NFL mit einer Geldstrafe von 75.000 Dollar (rund 55.000 Euro) belegt worden. Ryan hatte beim Verlassen des Spielfeldes zur Halbzeit der Begegnung gegen die New England Patriots (16:37) einen Fan auf der Tribüne angepöbelt. Dieser hatte zuvor in Ryans Richtung gerufen: "Rex, Belichik ist besser als Du." Bill Belichik ist der Erfolgstrainer der Patriots.

Bereits im vergangenen Februar hatte Ryan nach einer obszönen Geste gegenüber einem Fan eine Strafe von 50.000 Dollar (37.000 Euro) bezahlen müssen. Überhaupt haben die Jets einen langen Strafenkatalog. In den letzten Jahren mussten wegen diverserer Verfehlungen insgesamt 225.000 Dollar (166.000 Euro) an Strafgeldern berappt werden.