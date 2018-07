Bochum (dpa) - Energie Cottbus hat seine Talfahrt in der 2. Fußball-Bundesliga vorerst gestoppt. Zum Abschluss des 15. Spieltags siegten die Lausitzer beim VfL Bochum mit 1:0 (0:0).

Durch das Tor von Mustafa Kucukovic (77. Minute) feierte Cottbus nach zuvor drei sieglosen Spielen den ersten Erfolg. Bochums Trainer Andreas Bergmann musste hingegen vor 13 224 Zuschauern die zweite Pflichtspielniederlage seit seinem Amtsantritt am 15. September hinnehmen. Beide Clubs rangieren nun im Mittelfeld der Tabelle.

Die Gastgeber begannen druckvoll und hatten durch Takashi Inui (6.) die erste Möglichkeit. Pech für den Japaner, dass Christopher Schorsch seinen Schuss zur Ecke klärte. Im weiteren Spielverlauf waren die Bochumer zwar tonangebend, allerdings agierten sie im Angriffsspiel ideenlos und die Stürmer meist zu eigensinnig.

Von Cottbus war lange Zeit wenig zu sehen. Lediglich der früh eingewechselte Christian Müller prüfte zweimal VfL-Torwart Andreas Luthe (45.+1/50.) mit seinen Kopfbällen. Müller kam schon in der 20. Minute für Ivica Banovic (Oberschenkelverletzung). In Bochum fehlten Energie zudem Torjäger Dimitar Rangelow (Muskelfaserriss) und U-18-Nationalspieler Leonardo Bittencourt (Schambeinentzündung).

Erst in der zweiten Halbzeit wurde das Tempo der Partie höher. Bochum drängte auf das Führungstor, fand aber kein Durchkommen gegen die gut gestaffelte Energie-Abwehr. Lediglich Chong Tese (68.) zwang FC-Keeper Thorsten Kirschbaum zu einer Parade. Im direkten Gegenzug scheiterte zunächst Daniel Adlung (69.) für die Gäste am Pfosten, ehe in der Schlussphase der eingewechselte Kucukovic traf.