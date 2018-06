Köln (SID) - Ohne Torjäger Didier Ya Konan muss Fußball-Bundesligist Hannover 96 zum Nordderby am Samstag (18.30 Uhr) gegen den Hamburger SV antreten. Der Ivorer wurde nach seinem Platzverweis am vergangenen Wochenende im Niedersachsen-Derby beim VfL Wolfsburg (1:4) für eine Begegnung gesperrt. Der 27-Jährige hatte den Wolfsburger Makoto Hasebe mit einem Ballwurf am Kopf getroffen und daraufhin die Rote Karte gesehen.