Ramallah (dpa) - Der jordanische König Abdullah II. ist zu einem seltenen Besuch im Westjordanland eingetroffen. Sein Hubschrauber landete am Amtssitz des Palästinenserpräsidenten Mahmud Abbas in Ramallah. Der Monarch hatte Ramallah zuletzt im April 2000 besucht. Damals war Jassir Arafat Palästinenserpräsident. Der gemäßigte Monarch will mit dem Besuch Jordaniens Unterstützung für die Palästinenser ausdrücken und den Friedensprozess mit Israel voranbringen.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.