Berlin (dpa) - Die Mutter des toten Neugeborenen in Berlin-Charlottenburg hat gestanden, ihr Baby aus dem 5. Stock geworfen zu haben. Der nur wenige Stunden alte Junge kam durch den Sturz ums Leben, sagte ein Polizeisprecher am Montag.

Die 40-Jährige sollte noch am Montag vor einen Haftrichter kommen. Ihr 44 Jahre alter Lebensgefährte und ihre 15-jährige Tochter kamen wieder auf freien Fuß. Polizeiangaben zufolge hatte die Frau das Kind am Samstagabend in ihrer Wohnung geboren und ihn dann noch lebend aus dem Fenster geworfen. Am Sonntagmorgen entdeckte ein Anwohner das Kind etwa zehn Stunden nach der Geburt leblos im Hof.

Blutspuren führten in die Wohnung, die dann von einem Spezialeinsatzkommando gestürmt wurde. Die Gründe für die Tat waren zunächst noch nicht vollständig geklärt. Der Lebensgefährte der Frau ist der Polizei als Gewalttäter bekannt.

Gerüchte, wonach Drogen eine Rolle gespielt haben könnten, wies die Polizei am Montag als falsch zurück. Medienberichten zufolge hatte die Frau vor zwei Jahren ein Kind geboren und es zur Adoption freigegeben.