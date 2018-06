Göttingen (SID) - Der Allgemeine Deutsche Hochschulsportverband (adh) hat im Rahmen seiner Vollversammlung in Göttingen die Sportler des Jahres ausgezeichnet. Bei den Studentinnen setzten sich die Beachvolleyballerinnen Karla Borger/Britta Büthe durch, Sportler des Jahres wurde der Nordische Kombinierer Steffen Tepel.

Die Wahl konnte fast nur auf Borger und Büthe fallen: Die beiden Spielerinnen des MTV Stuttgart gewannen in diesem Jahr das Finale der Sommer-Universiade in Shenzhen/China und bei der deutschen Meisterschaft am Timmendorfer Strand die Bronzemedaille. Im Vorjahr war das Duo Studierenden-Weltmeister geworden.

"Für uns ist es die erste gemeinsame Auszeichnung. Wir werden nicht alle Tage für etwas geehrt, wofür wir viel investiert haben und auch bis an unsere körperliche Grenze gegangen sind", sagte Büthe, die an der Uni Hohenheim Lebensmittelwissenschaft und Biologie studiert: "Daher freut es uns besonders, die Anerkennung zu erhalten. Trotzdem wollen wir uns darauf nicht ausruhen, sondern die nächsten Jahre daran anknüpfen und noch einen drauflegen."

Für Tepel ist die Auszeichnung zum Sportler des Jahres der krönende Abschluss seiner aktiven Karriere. Der 26-Jährige, der in diesem Jahr seine dritte Universiade-Medaille holte, war im August auf die Trainerseite gewechselt und gibt jetzt als Co-Trainer der Schweizer Nationalmannschaft seine Erfahrungen im Nordischen Skisport an den Nachwuchs weiter.

"Ich fühle mich sehr geehrt über die Auszeichnung zum adh-Sportler des Jahres 2011. Der Titel zählt für mich ganz besonders, weil es mir zeigt, dass ich nicht nur den Sport, sondern auch mein Studium unter Kontrolle habe", sagte der angehende Sportwissenschaftler der Uni Freiburg.