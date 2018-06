Köln (SID) - Der Deutsche Volleyball-Verband (DVV) trauert um Ulrich Marscheck. Der Vorsitzende des DVV-Verbandsgerichts starb am Sonntag im Alter von 62 Jahren nach längerer Krankheit in einem Erfurter Hotel, wo eine DVV-Sitzung stattfand. Verbandspräsident Werner von Moltke brach die Versammlung wegen des Todesfalls ab. "Uli Marscheck ist in unserem Kreis gestorben, auch wenn er nicht bei uns war. Er war ein guter Kollege", sagte von Moltke.