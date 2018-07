Kairo (dpa) - Die andauernden Proteste auf dem Tahir-Platz in Kairo haben die ägyptische Übergangsregierung zum Rücktritt veranlasst. Noch ist aber unklar, ob der Militärrat den Rücktritt akzeptieren wird. Am Abend gingen wieder tausende junge Leute auf die Straße, um gegen die Übergangsregierung aber auch den Militärrat zu demonstrieren. Sie fordern vom Militärrat eine schnellere Übergabe der Verantwortung an eine zivile Regierung. In Ägypten wird vom kommenden Montag an in drei Phasen ein neues Parlament gewählt.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.