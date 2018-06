Berlin (dpa) - Die Bundesregierung hat angesichts der blutigen Auseinandersetzungen zwischen Demonstranten und Sicherheitskräften in Ägypten davor gewarnt, den Demokratisierungsprozess aufs Spiel zu setzen. Außenminister Guido Westerwelle appelliere «erneut an alle Seiten, umgehend die Gewalt einzustellen und den Weg in Richtung Demokratie jetzt nicht abzubrechen», sagte ein Sprecher des Auswärtigen Amtes. Bei Ausschreitungen sind seit Freitagabend mindestens 22 Menschen ums Leben gekommen.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.