Kairo (dpa) - Auf dem Tahrir-Platz in Kairo hat es am Montag erneut Zusammenstöße zwischen Demonstranten und der Polizei gegeben. Die ägyptischen Sicherheitskräfte setzten Tränengas gegen die Protestierenden ein.

Diese warfen nach Angaben von Reportern ihrerseits mit Steinen und versuchten, zum Innenministerium zu marschieren. Auf Fernsehbildern waren Krankenwagen zu sehen. Nach Angaben aus Sicherheitskreisen wurden seit dem Wochenende in Kairo elf Zivilisten getötet. Bei Protesten in der Stadt Alexandria starb ein Mensch.

Die seit Freitagabend andauernden Auseinandersetzungen hatten in ihren Ausgang in einer Demonstration gegen die Militärherrschaft und die Übergangsregierung genommen, die von islamistischen Parteien organisiert worden waren. Die Islamisten hatten sich jedoch nach ihrer großen Protestkundgebung am Freitag zurückgezogen.

Zurück blieben am Freitagabend vorwiegend junge Demonstranten, die eine schnellere Übergabe der Macht vom Militär an eine zivile Regierung fordern. Sie erklärten, sie wollten den Platz erst wieder räumen, wenn ihre Forderungen erfüllt sind.

Das Militär hatte nach der Entmachtung Mubaraks im Februar die Macht übernommen. Nächste Woche wird in Ägypten ein neues Parlament gewählt, doch die Wahl soll sich bis zum Januar hinziehen. Ein Termin für die Präsidentschaftswahl steht noch nicht fest.