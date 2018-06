Zagreb (SID) - Der kroatische Basketball-Meister KK Zagreb, in der Euroleague Gruppengegner von Double-Gewinner Brose Baskets Bamberg, hat sich mit NBA-Profi T.J. Ford verstärkt. Der 28-Jährige hat in der nordamerikanischen Profiliga zuletzt für die Indiana Pacers gespielt. Bamberg tritt am Donnerstag (21.00 Uhr/Sport1) in Kroatien an.