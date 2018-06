Straubing (SID) - Die Straubing Tigers aus der Deutschen Eishockey Liga (DEL) haben den 2:1-Sieg nach Verlängerung am vergangenen Sonntag bei den Augsburger Panthern teuer bezahlen müssen. Torhüter Jan Guryca zog sich einen Außenbandriss zu und wird dem Team zwei Wochen fehlen. Ebenfalls pausieren muss Verteidiger Calvin Elfring. Der Kanadier zog sich in Augsburg eine Schulterverletzung zu und wird vier Wochen ausfallen. Das teilte der Klub am Dienstag mit.

Dafür hat sich Barry Brust nach überstandener Nackenverletzung zurückgemeldet. Der Torhüter nahm am Dienstag am Eistraining teil und kann aller Voraussicht nach am Freitag im Heimspiel gegen Spitzenreiter Adler Mannheim auflaufen.